Sul motorino senza assicurazione ma con la cocaina

Sul motorino senza assicurazione con la cocaina, arrestato 33enne a Napoli. L’operazione s’è registrata nel pomeriggio di venerdì scorso quando, poco dopo le 18, i poliziotti hanno stretto le manette ai polsi di un uomo, già noto alle forze dell’ordine, nell’area del quartiere Sanità.

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena sono riusciti a bloccarlo dopo un inseguimento in strada. Il 33enne aveva tentato di sfuggire ai poliziotti infilandosi a tutta velocità tra le arterie stradali cittadine approfittando del traffico. Il suo tentativo, però, è andato frustrato. E così gli agenti sono riusciti a bloccare la sua corsa e a perquisirlo. Dai controlli è emerso che quell’uomo aveva con sé una quantità di cocaina dal peso stimato in circa sessanta grammi di stupefacente. Ma non basta. Perché i poliziotti lo hanno sanzionato anche per varie violazioni al codice della strada.

Gli agenti, infatti, hanno accertato che il 33enne era alla guida del mezzo senza avere la patente della categoria giusta per guidarlo e, inoltre, hanno scoperto che il motociclo risultava sprovvisto di copertura assicurativa. Per questa ragione è scattato anche il provvedimento amministrativo del sequestro del mezzo.