Sul Vesuvio con una pistola senza tappo rosso, arrestati due giovani

Due giovani stavano percorrendo con una pistola una strada che conduce sulla sommità del Vesuvio. Viaggiavano a bordo di uno scooter quando sono stati bloccati dai carabinieri. I militari li hanno intercettati in via Ripa di Quaglia. Le persquisizioni personali hanno permesso di recuperare l’arma, che si è scoperto essere priva del tappo rosso, una pistola giocattolo che riproduce fedelmente quella reale e che viene spesso impiegata senza il tappo rosso per commettere rapine.

Era nascosta nella cintola dei pantaloni di uno dei due ragazzi, un 17enne residente nel vicino comune di Portici, già noto alle forze dell’ordine per resistenza a pubblico ufficiale. Il minorenne era in compagnia di un 19enne incensurato di Ercolano, che nelle tasche nascondeva 19 cartucce a salve. Dalla sua abitazione, poi, nel corso dei successivi controlli domiciliari, i carabinieri hanno tirato fuori e sequestrato un passamontagna. I due sono stati denunciati dai carabinieri della tenenza di Ercolano per porto di oggetti atti ad offendere.

