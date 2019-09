In giro sullo scooter con armi e droga, finisce in manette un 34enne a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli.

L’operazione, che porta la firma degli agenti del commissariato della polizia di Stato di Sorrento, s’è registrata nel pomeriggio di sabato scorso.Tutto è partito da un banale controllo sulla circolazione. I poliziotti hanno sottoposto a controlli il motociclo in sella al quale c’era l’uomo, in compagnia di una donna. Dalle perquisizioni del mezzo sono spuntate fuori una pistola e della cocaina.

Gli agenti, infatti, hanno ritrovato all’interno della scocca dello scooter una 357 magnum con matricola punzionata, corredata da sei proiettili nel caricatore. Ma non basta. Perché, oltre all’arma, c’erano anche altre cinque cartucce di calibro compatibile a quello della pistola. Le munizioni erano conservate in una busta di plastica, in un altro sacchetto c’erano invece cinquanta bustine di cocaina per un peso complessivo di stupefacente che gli investigatori hanno quantificato in più di 30 grammi.

Per il 34enne sorrentino, già noto alle forze dell’ordine, sono scattate le manette. Risponde delle accuse di detenzione di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?