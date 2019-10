Tangenziale bloccata, ambulanze con pazienti gravi ferme nel traffico

La viabilità bloccata sulle due arterie principali della città di Napoli, la Tangenziale e via Marina, sta procurando problemi molto seri alla circolazione stradale. A pagarne le conseguenze sono soprattutto le ambulanze, spesso bloccate nel traffico anche se trasportano pazienti gravi in codice rosso.

L’ultimo episodio ha riguardato un mezzo di soccorso diretto all’ospedale Loreto Mare e proveniente da San Giovanni a Teduccio, che ha impiegato quaranta minuti per arrivare a destinazione, in un tratto di strada che in condizioni normali si percorre in cinque minuti. “Il prefetto apra un tavolo operativo, coinvolga anche il sindaco e si trovino delle soluzioni”. La richiesta arriva da Guido Bourelly, proprietario dell’omonima azienda di health service.

Le code lungo il viadotto Capodichino e nel tratto orientale di via Marina rappresentano una seria criticità per le ambulanze, che non riescono ad ottemperare in maniera efficiente alle disposizioni del 118 e degli ospedali a causa del forte traffico. Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità.

“La richiesta di Bourelly – ha dichiarato l’esponente politico– ci trova assolutamente concordi. Serve un tavolo operativo in Prefettura che coinvolga tutti i livelli istituzionali, oltre alle aziende di trasporto e gli operatori di health service. Si è perso troppo tempo, anche a causa delle negligenze di Tangenziale di Napoli sul piano della comunicazione”.

