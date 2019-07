Tenta di investire gli agenti che gli intimano l'alt

I poliziotti gli intimano l’alt, lui tenta di investirli per sfuggire ai controlli. Ma finisce lo stesso in manette.

È accaduto a San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli. Arrestato un 28enne, già noto alle forze dell’ordine. Tutto è iniziato quando gli agenti in servizio presso il locale commissariato della polizia di Stato hanno intimato l’alt al conducente di uno scooter. Questo, però, non aveva evidentemente alcuna voglia di obbedire alla forza pubblica e così, invece di fermarsi, ha accelerato rischiando così di investire i poliziotti per garantirsi una via di fuga.

Ma gli agenti si sono lanciati all’inseguimento e durante le concitate fasi della corsa, lo scooter ha tentato di speronare l’auto di servizio dei poliziotti. Ma il suo intento di seminare la polizia è rimasto frustrato e i tutori dell’ordine sono riusciti ad arrestare la sua corsa e a sottoporlo a controlli e perquisizioni. Sono bastati pochi minuti per comprendere i motivi alla base della decisione del 28enne di tentare di forzare l’alt dei poliziotti.

Gli hanno trovato, infatti, nove stecche di hashish, un telefono cellulare e la somma in contanti pari a 830 euro. Ma non basta perché il mezzo sul quale circolava è risultato sprovvisto di copertura assicurativa e lui, per di più, non aveva neanche la patente adatta a poterlo guidare. Droga, soldi, cellulare e scooter sono finiti sotto sequestro mentre il 28enne è stato arrestato: risponde delle accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacente e di resistenza a pubblico ufficiale.

