Tenta di rubare l’auto a un carabiniere: arrestato ladro a Frattamaggiore

Hanno scelto l’automobile da rubare sbagliata i due malviventi di Frattamaggiore, nel Napoletano, che hanno cercato di portare via la macchina di un carabiniere. Il militare, che non era in servizio, si è accorto del tentativo di furto ed è intervenuto immediatamente. Con l’aiuto di un passante è riuscito a bloccare uno dei due ladri, mentre l’altro è fuggito.

In soccorso del carabiniere sono arrivati due colleghi a bordo di una gazzella, che hanno effettuato l’arresto. A finire in manette è stato un 31enne, trasferito ai domiciliari dopo le formalità di rito. L’uomo verrà giudicato con rito direttissimo al Tribunale di Napoli Nord. Le forze dell’ordine adesso sono alla ricerca del complice, che indossava un passamontagna al momento del furto.

Gli inquirenti interrogheranno il 31enne arrestato per risalire all’identità dell’altro ladro che, per il momento, ha fatto perdere le proprie tracce. Il fatto che avesse il volto coperto rende più difficili le ricerche, ma i carabinieri contano di individuarlo e arrestarlo quanto prima.

