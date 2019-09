Tenta di ucciderlo con un machete davanti alla polizia: arrestato algerino

È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, estorsione e danneggiamento. Un 38enne cittadino algerino, irregolare in Italia, ha aggredito un uomo con un machete davanti ai poliziotti ed è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’episodio è accaduto a Giugliano in Campania, nel Napoletano.

La polizia era sul posto per una chiamata dei residenti, in seguito a un incendio in un terreno di proprietà della vittima dell’aggressione. Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca sono intervenuti in un terreno agricolo, in località Santa Maria a Cubito.

Mentre i vigili del fuoco stavano domando le fiamme, il 38enne si è avvicinato impugnando un machete di oltre 30 cm e si è scagliato contro il proprietario del terreno, cercando di colpirlo alla testa, non curante della presenza della polizia.

A quel punto i poliziotti hanno bloccato e disarmato l'aggressore, quindi hanno sequestrato l'arma. Dalle testimonianze della vittima dell’aggressione, l’extracomunitario algerino già nei giorni scorsi lo aveva minacciato di morte se non gli avesse dato i soldi richiesti.

