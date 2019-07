Tentano di rapinare due donne: arrestati in quattro

Tentano di rapinare due donne, finiscono in manette quattro persone a Napoli. L’operazione porta la firma degli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e dei poliziotti del commissariato di San Giovanni che hanno stretto le manette ai polsi di tre uomini, due 22enni e un 41enne, e di una donna di 47 anni.

L’episodio alla base dei fatti è accaduto in via Luigi Volpicella tra i quartieri di Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Gli agenti hanno notato che le due donne erano state da poco aggredite e quindi ferite da un uomo che aveva provato a rapinarle. I poliziotti dunque si sono avvicinati a loro per soccorrerle e chiederle cosa fosse accaduto. Le vittime hanno raccontato i fatti, descritto il loro assalitore e infine hanno indicato agli agenti l’auto a bordo della quale era fuggito e, sulla quale, c’erano altre tre persone.

Così gli agenti si sono lanciati alla ricerca della vettura e in poco tempo l’hanno intercettata nell’area di via Grimaldi. Alla vista di quella dei poliziotti, l’auto con a bordo i presunti rapinatori ha tentato di imboccare l’autostrada per fuggire ai controlli. Ma poco prima che riuscissero a entrare sull’arteria autostradale, sono stati bloccati e arrestati. I quattro, tutti già noti alle forze dell’ordine, rispondono delle ipotesi di reato di tentata rapina e lesioni in concorso tra loro.

