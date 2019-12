Terrore al centro commerciale: adolescente picchiato e accoltellato da baby gang

Un grave atto di violenza è avvenuto nella tarda serata di domenica presso il centro commerciale Vulcano Buono di Nola, comune in provincia di Napoli.

Un ragazzo di 14 anni è stato aggredito selvaggiamente e picchiato con dei manganelli da una baby gang. La serata di terrore per l’adolescente non si è conclusa lì. Nel tentativo di scappare, la vittima è stata inseguita ed accoltellata all’addome. Vista la seria ferita riportata, il minore è stato soccorso ed accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli dove è stato operato.

Nel nosocomio, una volta scattato l’allarme, sono arrivati i carabinieri per avviare le indagini in merito all’aggressione. Ai militari dell’Arma, il giovane ha raccontato di essersi recato al Vulcano Buono con altri amici per trascorrere una serata di svago quando intorno alla mezzanotte, per cause ancora da accertare, è avvicinato ed infastidito da quattro ragazzini all’uscita del cinema multisala. Spaventato, l’adolescente ha provato ad allontanarsi dal centro commerciale, ma il suo tentativo non ha evitato il peggio.

La vittima è stata raggiunta da altri ragazzi, forse una quindicina, che lo hanno accerchiato e colpito con dei manganelli. Non soddisfatti, i componenti della baby gang non si sono limitati alle sole percosse e alle violenze verbale ma hanno ferito l’adolescente all'addome con un coltello. Compiuto il raid, i balordi si sono allontanati dal luogo teatro della folle violenza.

Il ragazzo è stato soccorso e portato d’urgenza al ospedale Cardarelli di Napoli. I medici, constatata la serietà della lesione, hanno deciso di sottoporre il paziente ad intervento chirurgico. Il 14enne, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Quello delle baby gang è un problema difficile da arginare. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati diversi sono stati gli atti compiuti da giovani balordi in città e provincia. A fine novembre a Napoli sconsiderati hanno preso di mira un bus dell'Azienda napoletana mobilità della linea 196 che dal parcheggio Brin arriva fino a Ponticelli. Il raid è avvenuto intorno alle 23 mentre il mezzo si trovava in via Flauto Magico.

Appena il conducente ha effettuato la fermata, un branco di giovanissimi è entrato in azione e ha lanciato alcuni sassi. Le pietre hanno mandato in frantumi un vetro laterale del bus. L’autista è stato costretto ad interrompere la corsa a causa dei notevoli danni riportati dal mezzo. Non si sono registrati feriti in quanto in quel momento l'autobus era vuoto.

