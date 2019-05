Uomo ubriaco sulla Circumvesuviana, paura tra i passeggeri

Come da tradizione a Napoli l’episodio di stamattina è diventato oggetto di cabala, con i consueti numeri giocati al lotto, per lo show di un ubriaco. Davvero curioso l’accaduto che alcuni cittadini napoletani hanno segnalato a San Giorgio a Cremano, su un treno della Circumvesuviana.

Tra l’ilarità e lo stupore dei passeggeri un uomo sui 50 anni, visibilmente alterato dall’effetto dell’alcol, girava in mutande tra i vagoni, cantando e parlando con chiunque incontrava. L’ubriaco è salito alla fermata di Madonnelle, con una bottiglia di vino in mano.

Mutande rosse e felpa rossa, cappello invernale e scarpe da ginnastica, così raccontano i testimoni di come era vestito l’eccentrico personaggio, che si avvicinava alle persone sedute nei vagoni con fare minaccioso e provocatorio.

Impauriti e indignati per il comportamento dell’uomo soprattutto i genitori di alcuni bambini, che si sono messi a piangere quando hanno visto lo strano personaggio in mutande. Per fortuna, però, è stata mantenuta la calma e l’uomo, seppure in stato di alterazione, non ha usato violenza. Una volta scesi dal treno alcuni pendolari hanno denunciato l’episodio agli operatori di stazione.