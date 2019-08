Va a marcia indietro sulla Tangenziale di Napoli: sfiorato incidente mortale

Il fermo immagine della telecamera della Tangenziale di Napoli non ha lasciato alcun dubbio: un’automobile arrivata dalla rampa d’ingresso, all’altezza della curva improvvisamente si è bloccata sull’asfalto, per poi fare retromarcia fino al lato opposto della carreggiata. Una manovra imprudente che poteva finire in tragedia.

Secondo le testimonianze degli altri automobilisti che percorrevano la bretella che taglia l’intera città di Napoli solo per un caso fortuito altre due vetture in transito non si sono scontrate con il pirata della strada. L’episodio è accaduto nella giornata di oggi, a mezzogiorno.

La denuncia arriva dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. “Siamo riusciti a risalire al numero di targa dell'autovettura – ha affermato l’esponente politico – e abbiamo già inoltrato una denuncia alle forze dell'ordine. Il conducente va fermato quanto prima. Non è tollerabile un comportamento del genere, che ha messo a grave repentaglio la sua incolumità e quella degli altri automobilisti. Troppo spesso ci troviamo ad avere a che fare con comportamenti contrari al codice della strada. Stavolta però si è andato oltre, con una manovra estremamente intempestiva e pericolosa”.

