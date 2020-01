"Rubacchio" supera le feste e resiste ai vandali (che lo hanno fatto cadere)

Ogni anno durante il periodo delle feste natalizie nella Galleria Umberto di Napoli viene installato un albero dal commerciante Antonio Barbaro, che ormai da 35 anni mantiene questa tradizione. Come ogni anno sfortunatamente i vandali sono in agguato e tentano di colpirlo o di rubarlo. Incredibilmente, però, durante le festività natalizie di questo 2019 appena trascorse, il celebre albero dei desideri aveva resistito, rimanendo intatto fino alla scorsa notte.

Per la prima volta l'albero aveva superato indenne le feste natalizie e quelle successive per il capodanno, tuttavia questa mattina l'albero è stato trovato a terra, abbattuto sul pavimento della galleria Umberto. Secondo una prima ricostruzione, alcuni vandali avrebbero tentato di rubarlo, ma alla fine avrebbero desistito, lasciandolo riverso a terra, completamente vandalizzato. Con molta probabilità, i responsabili dell'atto vandalico sono giovani e giovanissimi appartenenti alle baby-gang del centro storico di Napoli. Negli anni passati, infatti, sono stati sempre loro a rubare o a distruggere l'albero dei desideri, che quest'anno invece è riuscito a sopravvivere, almeno fino a ieri notte.

A dare la notizia del tentato furto è stato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato le immagini dell'albero vandalizzato sulla sua pagina facebook. "Stanotte hanno tentato di rubare l'albero dei desideri in Galleria Umberto I. Non ci sono riusciti ma l'hanno buttato a terra. Proprio ieri segnalavamo che è durato senza problemi per tutte le feste e subito si è mobilitata la mala Napoli. Quest’anno l’albero ha resistito per tutte le feste, non è stato rubato, cosa che è diventata consuetudine, per diventare un bottino delle baby gang in prospettiva del rogo per la festa di Sant’Antonio. Non è stato rubato ma appena subito dopo il 6 gennaio è stato abbattuto nel tentativo di portarlo via, resta quindi la tradizione vandalica.

Borrelli poi prosegue, affermando che sono necessari controlli più serrati e mirati per evitare che venga rubato o distrutto come accaduto negli anni scorsi:"Un simbolo del Natale, un abbellimento per la città non può divenire un gioco per le baby-gang, per quei ragazzi avidi di mettersi in mostra anche nel mondo criminale. Occorrono più controlli, più sicurezza e delle cancellate che sbarrino l’accesso alla Galleria durante la notte. Da anni lo chiediamo e abbiamo anche raccolto migliaia di firme per sostenere questa proposta già attiva in diverse Gallerie italiane per proteggerle di notte da vandali e delinquenti”.