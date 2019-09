Vende orologi falsi all’ingresso della stazione: fermato truffatore 45enne

Quando gli agenti della polizia municipale gli hanno chiesto i documenti ha arraffato la merce e ha provato a scappare, ma è stato subito acciuffato dai vigili urbani. Un uomo di 45 anni è stato fermato all’ingresso della stazione ferroviaria di Napoli, perché vendeva orologi contraffatti ai passanti.

Il truffatore ha già dei precedenti per detenzione e vendita di materiale contraffatto, e in particolare proprio di orologi falsi e di capi d'abbigliamento di note marche internazionali, anch'essi abilmente falsificati. Il 45enne è stato denunciato alle autorità competenti. Gli agenti della polizia municipale, in abiti civili, negli ultimi giorni stanno effettuando dei blitz nei pressi della stazione.

I vigili urbani stanno intensificando proprio questi controlli, nell'ambito del contrasto alla vendita di prodotti commerciali contraffatti riportanti loghi e griffe di note case produttrici nazionali e straniere: un fenomeno particolarmente frequente proprio nel centro storico di Napoli. Sono tanti, infatti, gli ambulanti abusivi che con le loro bancarelle improvvisate attendono i turisti che arrivano alla stazione ferroviaria da ogni parte del mondo.

