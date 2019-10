Vigilessa aggredita in piazza: "Atti indegni"

Vigilessa aggredita in strada mentre è al lavoro, finisce nei guai un 56enne. E, intanto, alza la voce il sindaco di Torre del Greco in provincia di Napoli che denuncia: “Atto indegno di una comunità che vuol definirsi civile”.

L’episodio s’è verificato nella mattinata di sabato scorso, in pieno centro cittadino, in piazza Santa Croce a pochi passi dall’omonima basilica del comune corallino. Un uomo di 56 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito un’agente della polizia locale che era impegnata nel suo lavoro. La donna, a causa dei colpi subiti, ha dovuto far ricorso alle cure sanitarie. I medici le hanno riscontrato traumi e ferite ritenuti guaribili in sette giorni di convalescenza.

Sui fatti è intervenuto, con una nota, il primo cittadino di Torre del Greco, Giovanni Palomba, che, dopo aver espresso la solidarietà sua e dell’intera amministrazione alla poliziotta ferita, ha chiesto giustizia: “Un atto vergognoso e indegno di una comunità che vuole definirsi civile - ha affermato il primo cittadino - ma che tuttavia, non può e non deve permettere che le istituzioni indietreggino o restino ostaggio di tali individui. É, pertanto, ferma e irreprensibile la nostra condanna a tali gesti ed azioni. Sono fiducioso nel percorso della giustizia che, sono certo, attribuirà le dovute responsabilità”.

