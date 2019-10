Vinti 5 milioni di euro con un solo "Gratta e Vinci": la dea bendata bacia Massa Lubrense

In città è scattata la caccia all’ignoto vincitore che, con un semplice “Gratta e Vinci”, ha portato a casa la somma di 5 milioni di euro. La dea bendata ha baciato Massa Lubrense, nel Napoletano, dove il fortunato giocatore si è messo in tasca una cifra record. Il biglietto vincente è stato acquistato in una ricevitoria di via Sant’Agata, dove il titolare ha festeggiato il lieto evento.

Negli ultimi dieci mesi, in Italia, i “Gratta e Vinci” hanno distribuito 5 miliardi e 200 milioni di euro di vincite e la Campania ha ottenuto diversi premi. Nel mese di maggio 2 milioni di euro sono andati a Napoli, mentre 500mila euro sono stati distribuiti a Santa Maria la Carità, nella provincia partenopea.

Il mese successivo, a Castel Volturno, in provincia di Caserta, il Superenalotto, invece, aveva regalato al fortunato giocatore la vincita di 110mila euro. A Massa Lubrense, intanto, tutti si chiedono chi intascherà i 5 milioni di euro e resta il mistero se a vincere sia stato un residente o una persona di passaggio.

