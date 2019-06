Vogliono più posti: parcheggiatori abusivi spostano i cassonetti

Via Foria a Napoli è ormai in balia dei parcheggiatori abusivi. Non solo vessano gli automobilisti minacciandoli se non pagano il “pizzo” per la sosta, ma negli ultimi giorni hanno assiepato in un solo punto tutti i cassonetti dell’immondizia, per ottenere più spazio per i parcheggi in prossimità dei locali.

Un episodio raccapricciante su cui sono intervenuti il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale Marco Gaudini. “Ci è stato segnalato dai residenti dello stabile sito in via Foria 166 – affermano gli esponenti politici – che i parcheggiatori abusivi hanno pensato bene di assiepare sotto ai loro balconi tutti i cassonetti dei rifiuti posizionati dall’Asia lungo la strada.

In tal modo gli estorsori della sosta si sono procurati dei nuovi posti auto in prossimità dei principali locali di via Foria. Così, permettendo ai loro clienti di parcheggiare a due passi dalle destinazioni, hanno massimizzato il loro illecito guadagno. Il disagio è tutto a carico dei residenti in via Foria 166 che, oramai, vivono a due passi da una piccola discarica composta da ben otto cassonetti che, ovviamente, emanano un odore nauseabondo.

Tale episodio è pienamente rappresentativo della prepotenza di questi delinquenti che se ne infischiano di tutto e di tutti pur di fare soldi in maniera illecita”. I consiglieri sono intervenuti in prima persona. “Abbiamo inviato una nota all’Asia – continuano – chiedendo di rimettere i cassonetti nelle loro posizioni originali, specificando di ripetere l’operazione ogni qual volta saranno spostati. Continueremo tale battaglia fino a quando sarà riaffermata la legalità in via Foria. È assurdo che i delinquenti si sentano padroni di fare i loro comodi su una pubblica via, arrivando a deliberare su quale debba essere la posizione dei cassonetti della nettezza urbana”.