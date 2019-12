Voragine al centro della strada a Fuorigrotta, panico tra i residenti e i passanti

Il terreno è franato a pochi passi da una scuola comunale. Il manto d’asfalto ha ceduto rovinosamente aprendo un’ampia voragine. Momenti di terrore quelli vissuti dai residenti e dai passanti questa stamattina in via Pietro Jacopo de Gennaro, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, dove a causa di una perdita d’acqua della conduttura idrica c’è stato il crollo della carreggiata. La polizia municipale ha chiuso immediatamente il tratto di strada, con notevoli disagi per la circolazione delle autovetture. L’azienda Acqua bene comune ha fatto sapere attraverso i social network che c’è un guasto sul sistema di distribuzione principale. Le squadre operative sono già sul posto per l'intervento.

Poco tempo fa, un’altra voragine di grosse dimensioni si è aperta anche nell’area della terza municipalità di Napoli, a centro strada, sulla carreggiata, a pochi metri dagli edifici, come riportato dal Giornale.it. Un fosso profondo, provocato dalle forti piogge cadute copiosamente in quel periodo sulla città partenopea. Alcuni giorni prima erano già intervenuti i vigili del fuoco e i componenti della protezione civile per un lieve sprofondamento stradale su un tratto appena interessato dai lavori di rifacimento del manto d’asfalto. I pompieri avevano deciso di chiudere la strada e sul posto era giunta la ditta incaricata dal Comune di avviare i lavori di rifacimento della condotta idrica e fognaria.

Poi, l’incessante acqua caduta dal cielo provocò una frana all'interno dell'area cantiere e si allargò la voragine in maniera impressionante. Intervennero nuovamente i vigili del fuoco, a seguito anche di perdite di gas, allargando l'area di interdizione e sgomberando alcuni palazzi. La terza municipalità è uno dei dieci municipi in cui è suddiviso il Comune di Napoli, istituita assieme alle altre nove con deliberazioni del consiglio comunale partenopeo nel 2005. Le dieci municipalità sono la suddivisione del Comune partenopeo in sedi municipali di decentramento amministrativo, ex D.lgs. 267/2000.

Ogni municipalità ha circa 100mila abitanti, con un presidente, una giunta (composta da tre assessori esterni, un assessore interno, il vicepresidente e il presidente) e un Consiglio di trenta consiglieri. Le elezioni avvengono a turno unico e prevedono un premio di maggioranza per la coalizione vincente e uno sbarramento per le liste al 3% dei consensi. Viene scelta una coalizione e si vota il candidato presidente che è stato proposto dalla coalizione.

