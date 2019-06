Vuole pagare la colazione 30 centesimi e ferisce cassiera: arrestata nigeriana

Cappuccino e cornetto a soli 30 centesimi. No, non è una offerta speciale proposta da un bar per attirare i clienti ma quanto pretendeva di spendere una nigeriana di 35 anni, senza fissa dimora, per fare una ricca colazione. L’immigrata, di fronte alle rimostranze della cassiera, si è innervosita ed ha ferito la dipendente del locale procurandole una lesione lacero-contusa all’arco sopraccigliare medicata con due punti di sutura.

La straniera, Y.M., era entrata in un bar situato nei pressi della Stazione centrale di Napoli per mangiare qualcosa. Arrivato il momento di pagare, l’extracomunitaria ha estratto alcune monete per un valore di 30 centesimi. La cassiera, in modo molto calmo e gentile, ha fatto presente alla cliente che i soldi non erano sufficienti per quello che aveva ordinato.

Una semplice e ovvia affermazione, questa, che però ha fatto andare su tutte le furie la nigeriana che, in preda ad un raptus, ha scagliato con violenza le monetine contro la donna, colpendola in pieno viso.

Solo l’intervento immediato dei poliziotti del Compartimento di polizia ferroviaria per la Campania ha evitato il peggio. La straniera è stata fermata e condotta in ufficio per gli accertamenti del caso. Dichiarata in stato di arresto per lesioni aggravate, la 35enne è stata giudicata per direttissima e condannata a sei mesi di reclusione con pena sospesa.

La vittima della folle aggressione è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’Ospedale Villa Betania per medicare una ferita al volto. La cassiera, a parte il grande spavento, ha riportato una ferita lacero-contusa all’arco sopraccigliare sinistro suturata con 2 punti che le hanno lasciato un vistoso segno sulla fronte.