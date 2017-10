La nave dei migranti bambini a Palermo: a bordo 606 migranti

C'erano 241 persone sotto i diciott'anni a bordo della nave Aquarius dell'ong Sos Méditerranée, arrivata a Palermo con a bordo 606 migranti in totale, presi a bordo nel corso di sette operazioni di soccorso che si sono susseguite in meno di 36 ore. Tanti da farla ribattezzare come "la nave dei bambini", perché mai tanti ne erano arrivati tutti insieme.

Sono 178 i minori non accompagnati, ma a bordo della nave arrivata in porto ci sono anche 11 donne incinte, due delle quali al nono mese di gravidanza e un neonato nato da appena una settimana.

UPDATE A bord de l'#Aquarius 241 enfants et adolescents parmi les 606 rescapés : 4 naufragés sur 10 sont mineurs. pic.twitter.com/NlG9usrcHQ — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedFrance) 12 ottobre 2017

Storie di ripetuti stupri e di prigionia, ma anche di malnutrizione, e segni di ferite da machete e da arma da fuoco tra quelle dei migranti arrivati sulle coste italiane, mentre i dati dell'Agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni (Oim) parlano di 2.775 migranti e rifugiati morti nel Mediterraneo dall'inizio del 2017. Nello stesso periodo 142.913 persone sono arrivate nel Vecchio Continente (erano 318.791 gli arrivi lo scorso anno), oltre il 75% delle quali in Italia.