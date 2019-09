New York, prende la figlia di 5 anni e si uccide sotto la metro. Bimba viva per miracolo

Da una parte un dramma, dall'altra un miracolo. È successo a New York, in una stazione della metro nel Bronx. Qui un padre ha deciso di farla finita e così si è buttato sotto il binario al passaggio del convoglio. L'uomo, però, ha portato con sè anche sua figlia di appena cinque anni. Il 45enne è morto sul colpo travolto dalla metro. La piccola, invece, si è salvata miracolosamente, rimanendo illesa.

La scena raccapricciante ha avuto luogo davanti agli occhi increduli dei passaggeri che aspettavano il treno. Come si vede dal filmato, la piccola è stata recuperata e messa poi in salvo sulla banchina. "Abbiamo assistito ad una scena straziante: quella bambina non faceva altro che chiamare disperatamente il padre mentre cercavamo di tirarla fuori di lì", ha raccontato un uomo che si trovava sul posto. "Questa città è incredibile: c'erano decine e decine di persone in quella stazione, abbiamo aiutato quella bambina solo in due. E mentre ero sui binari, qualcuno ha rubato il mio zaino, che avevo lasciato sulla banchina", ha aggiunto.

CHILD SAVED: Video shows good Samaritans come to the rescue of a little girl after her father jumped in front of an oncoming train while holding onto her. Miraculously she is OK and only suffered minor injuries. https://t.co/pGUMgPJTk5 pic.twitter.com/EmRvu7oLQq

— Eyewitness News (@ABC7NY) September 23, 2019