Open Arms batte i pugni: "Serve subito un porto sicuro"

Open Arms è in mare aperto da sette giorni con 121 persone a bordo e né Italia, né Malta, né Spagna hanno intenzione di aprirle i porti. La situazione è in stand-by e non pare che il nodo sia prossimo allo scioglimento. Lo stallo è totale e in queste ore la nave della Ong ha twittato pretendendo di attraccare in un porto sicuro e attaccando frontalmente l'Europa, accusata di girarsi dall'altra parte, incurante delle vite umane in ballo.

"Settimo giorno senza un porto. A bordo, uomini, donne e bambini fragili, traumatizzati da violenze e abusi. Gli stati europei? Dimostrano il loro coraggio voltandosi dall'altra parte. È rimasto ancora qualcuno a difendere i diritti e la vita? Serve subito un porto sicuro" , il post social dell’Organizzazione non governativa spagnola, la cui nave sta galleggiando a circa trenta migliora a est dell'isola di Lampedusa.

La linea dura del ministro Matteo Salvini è nota ed è stata rinsaldata dalla fresca approvazione in Senato del suo decreto Sicurezza bis, che tra le tante cose, mette nel mirino proprio le scorribande delle Ong in mare. Ma anche il governo spagnolo e quello maltese fanno muro e fin quando non si troverà la quadra a livello europeo, trovando il compromesso di una ridistribuzione equilibrata dei profughi, Open Arms continuerà a rimanere nel limbo, cullata dalle onde e lontana da qualsiasi porto. A meno che rompa gli indugi e forzi i blocchi, emulando Carola Rackete e la Sea Watch 3.