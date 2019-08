Ora lo "spin doctor" del Papa twitta l'attacco di Conte a Salvini

C'è stato un momento, durante l'intervento di ieri, in cui il premier dimissionario Giuseppe Conte ha attaccato Matteo Salvini per l'utilizzo dei simboli religiosi. E padre Antonio Spadaro, gesuita e direttore de La Civiltà Cattolica, già balzato agli onori delle cronache in questi giorni per l'appello alla "resistenza" dopo l'approvazione del dl Sicurezza bis, ha twittato proprio il passaggio in cui il presidente del Consiglio, che da ieri sera sbrigherà solo gli affari correnti, ha sollevato la questione dei richiami religiosi in politica. Quelli che costituiscono ormai un tratto stilistico del leader leghista. Matteo Salvini, nel corso del dibattito parlamentare di ieri, ha invocato di nuovo la protezione della Madonna per l'Italia. Prima di allora aveva già mostrato un rosario, proprio mentre Conte era intento a parlare.

Padre Antonio Spadaro, insomma, ha condiviso quanto detto dal premier che ieri ha rassegnato le proprie dimissioni nelle mani del presidente Mattarella: "Evitare di accostare ai simboli politici i simboli religiosi. Sono episodi di #incoscienza religiosa che rischiano di offendere il sentimento dei credenti e di offuscare il principio di laicità, tratto caratteristico dello stato moderno”. Questo è il virgolettato dell'ex vertice dell'esecutivo, che il padre gesuita ha postato su Twitter. Si tratta, insomma, dell'ennesima polemica mossa contro l'uso in politica della simbologia cristiano-cattolica.