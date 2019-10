Una via per Arafat: polemiche social per la decisione di Orlando

Una strada in memoria di Yasser Arafat. La notizia ha fatto il tam tam dei social nel giro di qualche ora innescando una serie di polemiche sull'utilità o meno di intitolare una strada di Palermo all'ex leader palestinese. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando domani mattina inaugurerà tre strade, già esistenti a cui assegnerà tre nomi nuovi. Alle 10.30 un tratto di Foro Umberto I di fronte a Villa Giulia sarà dedicato alla memoria Yasser Arafat, premio Nobel per la Pace. Con Orlando alla cerimonia di intitolazione ci sarà Nasser Al-Kidwa, nipote di Yasser Arafat e presidente della Yasser Arafat Foundation (YAF) e l'assessore comunale alla Cultura Adham Darawsha. L'iniziativa è promossa dal Comune di Palermo, dalla Rete Palermitana di Solidarietà “Con la Palestina nel Cuore” e da CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud, e si inserisce tra quelle organizzate oggi e domani per rimettere al centro dell'attenzione i diritti del popolo Palestinese. Sempre domani, ma alle 9 il Comune di Palermo e la Cgil Palermo intitoleranno due strade a due sindacalisti uccisi dalla mafia: via Folaga porterà il nome di Filippo Intili, segretario della Camera del Lavoro di Caccamo, ucciso il 7 agosto 1952, e via Cinciallegra quello di Agostino D'Alessandria, segretario della Camera del Lavoro di Ficarazzi, ucciso il 10 settembre 1945.

Una notizia che nel giro di qualche ora ha fatto il giro dei social e in tanti hanno contestato l'ennesimo atto del sindaco Orlando. "Una scelta fuori luogo", commenta un cittadino. "Dedicare un tratto del Foro Italico al leader palestinese e invece dimenticare chi ha portato la Sicilia nel mondo del cinema, come Franco e Ciccio a cui è stata dedicata una piazzetta periferica". C'è chi ha preferito usare il sarcasmo. "Perché non rivedere anche Via Maqueda e intitolarla: Via al- Baghdadi?". Chi non ha gradito la scelta. "Intitoliamo un pezzo di città ad un terrorista? Il danno fatto da Orlando cascio e i suoi seguaci sarà difficile da riparare". Tanti commenti, molto negativi. "Di cosa ci stupiamo? A Palermo come assessore alle Culture, abbiamo un palestinese". Una scelta da molti definita "Inopportuna è dire poco. È un oltraggio"; "Ma stiamo scherzando. Si onora un terrorista!!!! Ma cos'è dell'altro mondo". Tra i tanti commenti negativi c'è anche chi invece, difende la scelta. "Uno dei più grandi statisti del Medioriente. Dalla sua caduta, iniziò la fine. Era l'unico leader a farsi riconoscere: grande Arafat. Purtroppo la gente è troppo ignorante, manco sanno quando è scoppiata la seconda guerra mondiale e vorrebbero fare gli storiografi".