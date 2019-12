Arrestato un altro "nonno pusher": sorpreso a spacciare a 74 anni

Settantaquattro anni e non sentirli. I carabinieri di Catania Piazza Dante hanno arrestato Francesco Sapuppo, di 74 anni. Il "nonno pusher" è stato sorpreso dai militari catanesi in flagranza di reato mentre prendeva contatti con alcuni clienti ai quali successivamente cedeva alcune dosi di droga in cambio di denaro. L’anziano pusher bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di un’ulteriore dose di cocaina, nonché 230 euro in contanti presumibilmente incassati dalla pregressa vendita della cocaina. L'uomo, volto noto ai carabinieri, è ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’uomo, in attesa della direttissima, è stato arrestato in regime di domiciliari.

Non è la prima volta che i carabinieri catanesi hanno a che fare con pusher di una certa età. Qualche tempo fa i carabinieri di Fontanarossa (Catania), coadiuvati nella fase esecutiva dai militari dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e dalla stazione di Plaia, hanno seguito gli spostamenti di un uomo di 72 anni da viale Grimaldi e fino al quartiere Librino di Catania.

L'uomo, poi, si è introdotto all'interno di un'azienda agricola di contrada Gerbini, agro del comune di Paternò. Qui lo aspettava l'uomo di 50 anni che gli ha consegnato una busta di plastica che il 72enne ha riposto nel bagagliaio della propria auto per poi ripartire in direzione del capoluogo etneo. I militari si sono divisi e una pattuglia ha seguito il catanese fino al luogo di partenza, in viale Grimaldi. Qui l'uomo è stato fermato e la sua auto è stata perquisita. All'interno i militari hanno scoperto e sequestrato la busta di plastica contenente circa un chilo di marijuana, già suddivisa in dosi, 5 grammi di crack e oltre mille euro in contanti, presumibilmente provento dell'attività illecita. L'altra pattuglia ha fatto irruzione nell'azienda agricola, dove sono state trovate e sequestrate, una pistola marca Beretta, calibro 7,65, con la matricola abrasa; un revolver calibro 32, privo di matricola; un fucile monocanna marca Beretta, calibro 28, con la matricola abrasa; 31 cartucce di diverso calibro; 120 grammi di marijuana, in parte suddivisa in dosi. Anche qui, il "nonno pusher" è stato arrestato con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Mentre il 50enne è ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine. Tutti e due sono stati trasfeiti nel carcere di Catania piazza Lanza.