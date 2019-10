Arrestato il ladro delle scuole: aveva colpito 19 volte in quattro mesi

Il ladro delle scuole è stato arrestato stanotte dai carabinieri della stazione Borgonuovo di Palermo. Un anno di indagine per stringere il cerchio attorno ad un uomo di 24 anni che da tempo aveva trovato proficua l'attività di sciacallaggio degli istituti scolastici di Palermo. Questa notte, i carabinieri della stazione Borgonuovo, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal Gip presso il tribunale di Palermo, hanno tratto in arresto Salvatore Mortillaro, 24enne palermitano, a tutti gli effetti disoccupato ma che aveva trovato il modo illecito per sbarcare il lunario.

L'uomo tra febbraio e giugno 2018, in appena quattro mesi si è reso responsabile di 12 furti aggravati e 7 danneggiamenti aggravati sempre e solo a danno di istituti scolastici. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dei furti che seguiva sempre lo stesso copione, l'uomo si introduceva all’interno degli istituti scolastici portando via tutto quello che poteva fruttargli anche pochi euro. Nei suoi raid ha rubato computer, notebook, vari oggetti e persino il denaro preso dai distributori automatici. L'uomo puntava sempre le scuole, ma ultimamente aveva preso di mira anche uffici pubblici e attività commerciali, che sistematicamente subivano anche danneggiamenti. Ad essere colpite però erano soprattutto le scuole, tanto che in alcuni casi è stato necessario interrompere l'attività scolastica. Al termine delle attività di polizia giudiziaria l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale Lorusso-Pagliarelli di Palermo. La storia del ladro delle scuole ricorda quella di qualche mese fa, accaduta sempre a Palermo, dell'uomo che rapinava solo hotel. Anche in quel caso le forze dell'ordine sono arrivati al ladro dopo mesi di indagine.