Bunker della seconda guerra mondiale spunta dagli scavi per il cimitero

Un bunker della seconda guerra mondiale è venuto alla luce durante i lavori per la realizzazione delle tombe gentilizie a Palma di Montechiaro, nell'agrigentino. Durante uno degli scavi è stato scoperta e riportata alla luce la struttura in cemento armato, che si presenta ben conservata. "É stata un'emozione indescrivibile - racconta il sindaco Stefano Castellino - verificare che la struttura, malgrado fosse coperta da tanti anni, è in uno stato ottimale". L'obiettivo del comune adesso è recuperare la struttura per renderla fruibile a cittadini e turisti.

"Da tempo - continua il sindaco Stefano Castellino - lavoriamo per la realizzazione in paese di un percorso turistico sulle varie postazioni militari, naturalmente, adesso, inseriremo questa nuova struttura. Ci sono molti appassionati di questo genere di turismo. La particolare collocazione di questo nuovo sito, rinvenuto posizionato a ridosso del muro di cinta del nostro camposanto, fa si che possa avere una ulteriore particolarità: dopo il restauro la dedicheremo ai caduti di tutte le guerre. Questo bunker, inoltre, è descritto nei diari di guerra ufficiali".

Nel territorio agrigentino non sono nuovi a queste scoperte, sono infatti decine e decine le postazioni militari della seconda guerra mondiale che si trovano lungo tutto il litorale agrigentino che si affaccia sul canale di Sicilia. Furono costruite nel corso dell’ultima guerra mondiale, tra il 1940 e il 1943, nell’ambito del progetto “Fortezza Europa”, per difendersi da una possibile invasione delle armate anglo-americane. Una scoperta simile è stata fatta alcuni mesi fa all'interno dell'aeroporto militari di Boccadifalco a Palermo. Durante alcuni lavori di restauro fu rinvenuto un bunker antiaereo della grande guera che, dopo essere stato recuperato, adesso è possibile visitare.