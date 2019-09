Case ad 1 euro, dal Giappone alla Sicilia per studiare il fenomeno

Ormai di esempi ce ne sono diversi un po' in tuta Italia. Qualche anno fa l'idea è stata lanciata dal sindaco di Salemi Vittorio Sgarbi, poi l'idea è stata replicata a Sambuca di Sicilia e a Gangi. Le case del centro storico vendute al prezzo simbolico di un euro per stimolare gli investimenti, potenziare il turismo ed evitare lo spopolamento. L’iniziativa delle case ad 1 euro è stato l’oggetto della visita a Gangi della professoressa Chie Nozawa della Tokyo University. Ieri la docente del dipartimento di architettura dell’importante università nipponica, ha visitato il centro storico ed ha condotto alcune interviste per analizzare il successo dell’iniziativa che prevede la cessione gratuita di vecchi immobili fatiscenti del centro storico. Il primo cittadino di Gangi, Francesco Migliazzo, e Ignazio Tuzzolino uno dei proprietari degli immobili acquisiti gratuitamente e oggi ristrutturati hanno accompagnato la docente nipponica in giro per il paese delle Madonie.

"Per noi è stato un onore ospitare e collaborare con la professoressa Nozawa – ha detto il sindaco Migliazzo - la visita ha avuto come obiettivo la conoscenza del fenomeno delle case ad un euro, la docente che è anche un ingegnere ha voluto acquisire la nostra esperienza e valutare la possibilità di replicare l’iniziativa in Giappone dove si registra analogo fenomeno dello spopolamento e lo svuotamento dei centri abitati".

Ma come funziona nello specifico l'iniziativa? Gli acquirenti hanno l’obbligo di creare un piano di ristrutturazione in un periodo di tempo che va dai sei mesi ai due anni. Oltre alle spese di ristrutturazione, chi volesse acquistare casa dovrà accollarsi anche tutte le spese notarili e di registrazione. Insomma nonostante alcune spese fisse, la semplice possibilità di acquistare un immobile al prezzo simbolico di un euro è un'inziativa che piace e che sta riscuotendo notevole successo, anche al di fuori dei confini nazionali.