"Dammi i soldi o ti ammazzo" e si scaglia contro la madre: arrestato

Non accetta la separazione dei genitori e comincia a minacciare e maltrattare la madre. É quanto successo a Partinico, dove un giovane di 24 anni è finito in manette per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Violenze e aggressioni erano ormai diventate quotidiane e qualche sera fa davanti all'ennesimo episodio la donna, temendo per la propria vita, si è precipitata in strada, ancora in pigiama, per chiedere aiuto ai poliziotti del commissariato di Partinico. La donna visibilmente scossa ha chiesto agli agenti giunti sul posto di non allontanarsi e di non lasciarla sola con il figlio.

Come appreso dai poliziotti intervenuti, il giovane, figlio di una coppia di genitori separati ormai da anni, aveva maldigerito questa conclusione del rapporto. "Da quel momento - spiegano dalla Questura - il giovane aveva assunto nei confronti della madre un atteggiamento autoritario e dispotico, spesso sfociato in violenze di ogni tipo".

Dell’ultimo episodio sarebbero stati testimoni gli stessi agenti che avrebbero udito dalle loro orecchie le minacce rivolte alla donna e la pretesa della consegna di una somma oscillante tra i 500 ed i 1000 euro, non si capisce a che titolo ma, certamente, indirizzata con modi inurbani. Il giovane in preda ai fumi dell'alcol ha minacciato la madre a tal punto da convincerla di essere in pericolo di vita e di dover scappare da casa. Quando gli agenti sono giunti sul posto ha raccontato loro dell'incubo vissuto tra le mura domestiche dopo la separazione dal marito. Il giovane è stato arrestato ed il provvedimento convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ne ha diposto la custodia cautelare in carcere.