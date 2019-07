Difende la cugina dalle avances, 16enne picchiato dal branco

Picchiato per aver difeso la cugina dalle avances sempre più insistenti di un branco di ragazzini. Un brutto episodio, che ha visto protagonista un ragazzo di 16 anni, spintonato e poi picchiato per essersi messo in mezzo e aver difeso la cugina dagli apprezzamenti non proprio graditi dei coetanei. L'episodio, come riportato da PalermoToday, si è verificato nella notte tra sabato e domenica al teatro estivo del Verdura a Palermo, utilizzato durante l'estate per le rappresentazioni del Teatro Massimo.

A chiedere l’intervento della polizia è stato lo stesso adolescente riferendo di essere stato accerchiato da almeno cinque ragazzi e colpito in faccia. Una rissa uno contro cinque che ha visto la giovane vittima riportare escoriazioni e ferite tra labbra e zigomi. Gli agenti arrivati sul posto, dopo la chiamata al 113, hanno ricostruito la dinamica dei fatti, acquisendo qualche dettaglio per risalire all'identità dei responsabili. I sanitari del 118 lo hanno soccorso e portato in ambulanza all’ospedale Villa Sofia. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno ascoltato i testimoni presenti e stann cercando maggiori riscontri sulla versione del giovane ragazzo.

Resta il fatto che Palermo da qualche mese assiste ad un'escalation di baby gang. Piccoli gruppetti di ragazzini che si muovono in branco tra rapine, furti e raid vandalici. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, andrebbe proprio a configurarsi come l'ennesimo atto nei confronti di coetanei e residenti dei quartieri residenziali della città.

Ma non è stato l'unico momento di tensione al Verdura, perché prima dell'inizio del concerto de Il Volo, diversi spettatori muniti di regolare biglietto numerato nelle prime 5 file, le più costose, proprio di fronte al palco sono rimasti senza posto. Ci sono stati momenti di nervosismo fino a pochi minuti prima dell'inizio del concerto, risolto solo grazie alla buona volontà di alcune hostess che hanno aggiunto manualmente un'altra fila di sedie non previste dalla pianta del teatro. Evidentemente qualcosa non avrebbe funzionato nella vendita on line dei biglietti, creando biglietti doppione.