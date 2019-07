Due detenuti evadono dal carcere perché non ci sono abbastanza guardie. Recuperati dopo una notte di ricerche

Sono scappati dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, grazie ad un momento di distrazione delle guardie. Dopo ore di ricerche, sono stati rintracciati e riportati all'interno della casa circondariale. I detenuti che alloggiano nel reparto psichiatrico numero 8 del carcere di Barcellona nella serata di ieri hanno tentato la fuga. Uno è stato subito ripreso nonostante avesse tentato la fuga via mare, l’altro era sulla litoranea di Barcellona, braccato dalla polizia penitenziaria e dalle forze dell’ordine nella zona di Calderà. L'uomo si è arreso agli agenti dopo una notte di inseguimenti. Sul posto è arrivata la guardia costiera ed un elicottero per monitorare la zona dall'alto. Nel giro di pochissimi minuti il paese è stato circondato per evitare che i detenuti potessero in qualche modo far perdere le tracce.

La tentata evasione di ieri dal carcere pone il problema da tempo sollevato dai sindacati e dalle associazioni: c'è una cronica carenza di organico. "Troppe volte abbiamo denunciato le criticità di un Istituto che dall’oggi al domani è stato adattato a casa Circondariale - dice il segretario generale dell’Osapp, Domenico Nicotra -. E altrettante volte è stata denunciata la gravissima carenza di organico. Anche questa volta la professionalità della Polizia Penitenziaria ha dimostrato il suo valore ma adesso è necessario che già dalla prossima mobilità nazionale si preveda un incremento di organico".

Dopo l'ultima ispezione nella struttura si è deciso che entro qualche settimana saranno assegnati all'Istituto, considerata la carenza di personale: 11 nuovi agenti di polizia penitenziaria, 10 uomini e 1 donna. Saranno sufficienti per una struttura che ha una capienza di 416 ospiti, si vedrà.