Fermato dai carabinieri, lo trovano in auto con 30 chili di droga

Fermato per eccesso di velocità, viene sorpreso in auto con 30 chili di droga. A fare la scoperta i carabinieri di Monreale, durante un posto di controllo in via Regione siciliana. L’atteggiamento dell’uomo, un 34enne napoletano, ha insospettito i militari che hanno deciso di condurlo in caserma per ulteriori accertamenti. A seguito della perquisizione sull’autovettura gli operatori hanno rinvenuto, abilmente occultati all’interno dei pannelli delle portiere, 30 chilogrammi di hashish suddivisi in 300 panetti da 100 grammi ciascuno. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale “Lorusso” dove dovrà scontare la misura cautelare della custodia in carcere disposta dall’autorità giudiziaria a seguito dell’udienza di convalida.

Pochi giorni fa, un altro sequestro di droga da parte dei carabinieri della Compagnia di Monreale. Sempre durante un controllo stradale. I militari in quell'occasione hanno arrestato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope quattro persone. L’operazione durante un controllo alla circolazione stradale lungo le principale arterie cittadine, in via Regione Siciliana, altezza ponte Corleone, i carabinieri, hanno controllato due auto una Renault Captur ed una Fiat 500. A bordo c’erano Carrotta Michele; Sara Miele; Jessica Taglialatela e Nunzia Carrotta, tutti napoletani. A seguito delle perquisizioni veicolari i carabinieri hanno rinvenuto, abilmente occultati, all’interno dei pannelli delle portiere di entrambe le vetture: 134 chili di hashish suddivisi in 1.363 panetti da 98 grammi ciascuno; 296 grammi di tipo marijuana. Ed ancora, a seguito delle perquisizioni personali è stata rinvenuta la somma contante complessiva di 2.307 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

E sempre nel palermitano, un altro corriere della droga è stato bloccato mentre percorreva con la propria auto l'autostrada A19 in direzione di Palermo. La sua strana andatura e le giustificazioni fornite nello spiegare il viaggio a Palermo - acquistare un grosso quantitativo di cassate da rivendere in Germania - hanno insospettito gli agenti. L’uomo è stato successivamente accompagnato presso gli uffici della Squadra Mobile, dove il suo mezzo è stato sottoposto ad un’accurata perquisizione. La droga, grazie anche al fiuto del cane poliziotto Yndira, è stata trovata all'interno di due vani appositamente ricavati sotto i sedili anteriori, dove erano nascoste 74 confezioni di hashish.