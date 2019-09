Palermo, tensioni al corteo di "Friday for Future"

Tensioni a Palermo durante la manifestazione "Fridays for future", in corso in tutta Italia. Un gruppo di una trentina di giovani vestiti tutti di nero ha caricato i manifestanti cercando di spezzare in due il corteo all'altezza dell'ex palazzo dell'Msi nelle vicinanze di via Ruggero Settimo. Sono stati attimi di paura non solo per gli studenti, molti delle scuole medie, ma anche per i genitori che li accompagnavano, alcuni dei quali hanno rischiato di rimanere schiacciati contro le transenne del cantiere della metropolitana. I facinorosi sono poi scappati per le stradine del centro all'intervento degli agenti in tenuta antisommossa che hanno così evitato serie conseguenze.

Fino a quel momento la manifestazione molto partecipata, con migliaia di studenti e professori provenienti dalle scuole di tutta la città, stava proseguendo festosa e pacifica. Dalle testimonianze riportate sulla stampa locale, la scorreria sarebbe stata provocata dal gruppo giovanile Lotta studentesca che fa capo a Forza Nuova: " Sono intervenute alcune donne che si trovavano nei pressi del corteo e hanno creato un cordone – racconta uno dei papà presenti alla scena – Siamo dovuti scappare con gli studenti più piccoli rischiando di finire contro il cantiere della metropolitana. Peccato. Era una giornata di festa per mio figlio. Adesso insieme ai suoi compagni è impaurito per quanto ha visto. Avevano in mano bandiere tricolori e quelle gialle di Lotta Studentesca".