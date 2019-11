Incendio nell'autorimessa: in fiamme auto, furgoni e pullman

Notte di fuoco e paura nella zona di via Messina Marine a Palermo. Un'autorimessa di auto e pullman è andata in fiamme. I locali si trovano tra viale dei Picciotti e via Salvatore Cappello. Sul posto sono intervenute una decina di squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per domare l'incendio fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Le fiamme, secondo le prime indicazioni, sarebbero partite da una capannone adibito alla raccolta di batterie gestito da alcuni tunisini. Anche le auto di questi sono andate in fiamme. Nel rogo sono andati distrutti decine di veicoli, tra cui anche diversi pullman. Le indagini sono state affidate alla polizia che è in attesa di ricevere il verbale dettagliato dai vigili del fuoco per tentare di stabilire le cause del rogo.

Qualche giorno fa altro incendio in due capannoni sequestrati alla mafia che si trovano in via Mattei a Palermo. Le due strutture dovevano diventare magazzini per il comune di Palermo e il Tribunale. Ma questo intervento di trasformazione costava parecchi soldi e per il momento era stato deciso di accantonare tutto. Una prima volta i due grossi capannoni erano stati sgomberati da migliaia di cassette accatastate. Poi erano stati anche murati per evitare che qualcuno potesse trasformarli di nuovo in depositi abusivi. Ma qualcuno è riuscito a realizzare un'apertura e così in questi ultimi mesi i due capannoni nell'area industriale di Brancaccio sono stati riempiti di nuovo di cassette di legno. Qualche giorno fa è divampato un incendio che ha tenuto impegnate 12 squadre dei vigili del fuoco per diverse ore fino a notte inoltrata. Anche qui sono in corso indagini da parte della polizia.

A Catania, invece, qualche giorno fa un incendio in un magazzino di via De Branca, all'incrocio con via Trigona. Dentro i locali si trovavano oltre ad un'automobile e delle bombole. E per questo i vigili del fuoco hanno lavorato con molta apprensione. Le fiamme sono divampate in pochi minuti e una folta coltre di fumo grigio ha invaso il quartiere. Poco prima dell'arrivo dei vigili del fuoco sono state sentite anche alcune esplosioni provenire dall'interno. Ad andare in fiamme anche il tetto in amianto di una costruzione adiacente. Restano ancora oggi da accertare le cause dell'incendio. Per sicurezza la polizia ha fatto evacuare l'intero palazzo che si trovava sopra al magazzino. Nessuno è rimasto ferito.