Incendio alla raffineria di Milazzo: fumo e tanta paura tra i residenti

Un incendio alla raffineria di Milazzo e la paura per un disastro ambientale. Poco dopo le 12, le fiamme alte sprigionate a causa di una perdita dell’impianto Lc finer ha fatto temere il peggio. Il servizio antincendio è intervenuto con l’impianto di sicurezza interno alla raffineria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per monitorare la situazione, ma sembra che il loro intervento sia stato limitato al controllo delle fiamme.

Dal mare le motovedette della Guardia costiera hanno monitorato la situazione per evitare che si propogassero le fiamme. "Non abbiamo ancora un quadro preciso di cosa sia successo - spiega Pippo Maimone dell'associazione ambientalista Adasc per Milazzo - e stiamo attendendo altre informazioni per capire l’entità dell’evento. Si tratta di eventi che non dovrebbero verificarsi soprattutto in impianti come Lc finer che è stato al centro di diverse contestazioni per il suo potenziale pericolo anche per l’estrema vicinanza al centro abitato. Già in passato si sono registrati altri problemi all’impianto. Più volte le associazioni hanno chiesto maggiore manutenzione per ridurre al minimo il verificarsi di questi eventi".

Un anno fa c’era già stato un problema alla raffineria e in quell’occasione dalla torcia si è registrata una fiammata. Oggi sembra che l'incidente del tutto casuale sia stato domato e non si sono registrati feriti. Ad allarmare i cittadini che, da decenni convivono con la raffineria, è stato soprattutto il rischio ambientale. Il sindaco di Milazzo, Giovanni Formica ha contattato il direttore generale della Ram, Piero Maugeri, per capire se vi fossero feriti ed ha seguito tutte le fasi dell’intervento antincendio cercando di tranquillizzare la popolazione dell’area, allarmata dalle alte fiamme che si vedevano da chilometri, e dalle colonne di fumo". La Raffineria ha parlato di un principio di fumosità: "Alle ore 12:20 circa si è verificato un principio di fumosità da un accoppiamento flangiato di una colonna dell'impianto LCF - spiegano -. Pronto l'intervento del personale addetto, per cui in breve tempo la colonna è stata messa in sicurezza, con attivazione del sistema di torcia, ed il problema è rientrato".