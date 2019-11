Un market della droga in casa. Il blitz dei carabinieri, poi i clienti fuggono

I clienti in fila ordinata. E lui, il pusher, da bravo "commerciante" intento a servirli. Blitz dei carabinieri nel quartiere popolare di San Giovanni Galermo a Catania che hanno arrestato Giovanni Lanzafame, 24 anni, volto noto ai militari. Il pusher aveva creato un vero e proprio "market della droga" in un'abitazione di via Capo Passero. E gli affari andavano molto bene. Visto che i carabinieri hanno scovato decine di clienti in fila in attesa di prendere la loro dose.

Alla vista dei militari, in via Capo Passero è stato il fuggi fuggi generale. I carabinieri non sono riusciti a bloccare nessun cliente. Ma hanno bloccato Lanzafame e perquisito il negozietto improvvisato. All'interno i militari hanno trovato 68 dosi di cocaina, 53 dosi di marijuana, una ricetrasmittente, tramite la quale si manteneva in contatto con le vedette, due bilancini elettronici di precisione, nonché 100 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita delle sostanze stupefacenti. La droga, il denaro e il materiale sono stati sequestrati. Per Lanzafame, a quel punto, sono scattate le manette. Il giovane adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. I carabinieri proseguiranno nelle loro attività antidroga.

Qualche giorno fa un'altra operazione anti-droga sempre a Catania dei carabinieri. A finire nelle mire dei militari, Carmelo Grasso, 26 anni catanese, che aveva trasformato un'auto abbandonata in un deposito di droga. I militari lo hanno osservato per giorni nel suo via vai fino all'auto per rifornirsi di piccoli quantitativi di droga che poi spacciava e vendeva in zona via della Concordia. I carabinieri, dopo averlo bloccato e perquisito, hanno sequestrato l'auto che dentro conteneva 74 dosi di marijuana pronte per essere vendute. Anche in questo caso, il giovane si trova ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

In provincia di Catania, ad Adrano, invece, operazione della polizia che ha arrestato Federico Longo e Giovanni D’Aparo, entrambi di 36 anni. Gli agenti, nell'ambito di alcuni controlli sul territorio, effettuavano dei posti di blocco lungo la strada statale 156. Un'auto, con a bordo Longo e D'Aparo, alla vista degli agenti tentava di accelerare. Nasceva un mini-inseguimento che si concludeva dopo poche centinaia di metri. Gli agenti, allora, perquisivano sia i due uomini che l'auto e recuperavano, nascosto all'interno di guarnizioni dell'auto, un involucro che conteneva 50 grammi di eroina. Cosi come disposto dall’autorità giudiziaria, i due sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza.