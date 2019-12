Mezzojuso, il Comune è stato sciolto per mafia. La vittoria delle sorelle Napoli

Sciolto per mafia. Il comune di Mezzojuso, nel Palermitano, è stato sciolto per infiltrazioni a seguito di "accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali". Il prefetto di Palermo Antonella De Miro, ha disposto la sospensione immediata degli organi comunali di Mezzojuso e l'affidamento della provvisoria gestione dell'ente locale ai commissari che si insedieranno già domani. A prendere la decisione è stato il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, si legge in una nota di Palazzo Chigi, "a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Il comune di Mezzojuso da mesi è al centro delle cronache per la situazione che ha visto l’amministrazione comunale contro le sorelle Napoli. Il primo cittadino oggi destituito, Salvatore Giardina, lo scorso maggio, in diretta a Non è l'Arena, aveva dato del "farabutto" a Massimo Giletti finendo quasi alle mani con il conduttore della trasmissione di La7, proprio nella piazza della cittadina siciliana. E proprio l'accusa delle tre sorelle Napoli che avevano denunciato le pressioni, i soprusi e le intimidazioni di chi cercava di obbligarle a vendere terreni di loro proprietà ha dato il via alle indagini. "Questa è una vittoria dello Stato con la S maiuscola - dice al Giornale.it Massimo Giletti -. Se si vuole cambiare questo Paese, bisogna avere il coraggio di certe scelte e soprattutto bisogna non essere omertosi. Questa vittoria è da dedicare ad una Prefetta coraggiosa la dottoressa Gallucci di Termini Imerese e un maresciallo dei carabinieri, Pietro Saviano, che non ha mai mollato".

La Commissione straordinaria composta dal viceprefetto vicario Daniela Lupo, viceprefetto Valeria Gaspari e dal funzionario economico-finanziario Maria Cacciola che nelle more dell'emanazione del decreto del presidente della Repubblica, ha valutato la sussistenza dei presupposti d'urgenza.

Una vittoria delle sorelle Napoli ma anche una piccola vittoria di Giletti che non ha mai risparmiato critiche al primo cittadino di Mezzojuso. “Per me nel momento in cui il sindaco di Mezzojuso ammette di essere andato alla tumulazione di Don Cola, vuol dire che di strada ce n'è tanta ancora da fare e che non ho nulla da spartire con una persona come lui - commenta amaramente Giletti -. Queste sorelle lottano da anni per i propri diritti in una Sicilia che vuole voltare pagina e come unico salvagente hanno i carabinieri".