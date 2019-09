Minacciano con un coltello un poliziotto: arrestati due romeni

Due romeni, Loan Birla e Melinda Lakatos entrambi residenti a Partinico, nel palermitano, sono stati arrestati durante un intervento congiunto di polizia e carabinieri, per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'episodio è avvenuto la notte del 22 settembre. Agenti del commissariato di Partinico e militari della locale compagnia carabinieri, durante l'ordinario servizio di controllo del territorio, sono intervenuti, su richiesta delle rispettive centrali operative, in via Micciari a Partinico, dove era stata segnalata, con piu richieste telefoniche di intervento, una lite in strada. A segnalarlo sono stati i residenti preoccupati dalla reazione dei due romeni.

Sul posto gli agenti e i militari intervenuti, si sono trovati davanti un'animata lite tra un uomo ed una donna in evidente stato di alterazione psicofisica e psicomotoria. Poco dopo l’uomo, distogliendo Ia propria attenzione dalla donna verso la quale all'inizio aveva scatenato la propria ira, senza alcun plausibile motivo, è andato in escandescenze all'indirizzo delle forze dell'ordine, rivolgendosi minacciosamente verso di loro, con in mano un coltello. Contemporaneamente, lungi dall’ammorbidire il proprio atteggiamento, anche la donna ha iniziato ad inveire contro poliziotti e carabinieri.

"Alla luce delle circostanze e considerata la pericolosità dell'uomo - spiegano dalla Questura - gli agenti di polizia e i carabinieri hanno proceduto a immobilizzarlo e disarmarlo". Durante le fasi concitate dell'azione, la donna si è scagliata improvvisamente contro poliziotti e carabinieri nel vano tentativo di garantire la fuga del suo connazionale, ma è stata prontamente bloccata dagli agenti. Intanto sempre oggi a Palermo, la polizia ha arrestato un ragazzo gambiano per aggressione a pubblico ufficiale. Il giovane aveva riempito lo zaino con alcuni prodotti rubati all'interno di un supermercato.