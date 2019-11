Nasconde in casa oltre 70 mila euro di droga: arrestato spacciatore

Maxi sequestro di droga a Palermo. La polizia ha scoperto e sequestrato una grossa partita di droga ed una considerevole somma di denaro, presumibile provento di illeciti, ed arrestato il pregiudicato palermitano, ritenuto un “grossista” di stupefacenti, Vincenzo De Simone. L’operazione antidroga è stata condotta dai “Falchi” della sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile di Palermo nel quartiere Borgo Nuovo.

Proprio in una via del popolare quartiere palermitano, via Assoro, i poliziotti stavano effettuando dei servizi di controllo del territorio, quando la loro attenzione è stata attirata dal comportamento sospetto di un automobilista che, senza sapere di essere scrutato, ha arrestato la marcia in prossimità di una edificio, sotto l’uscio del quale ha effettuato un veloce scambio con il residente di quel civico, per poi allontanarsi. Gli agenti hanno seguito quell’automobilista, lo hanno fermato ed hanno trovato una dose di hashish addosso a ciascuno dei due occupanti del mezzo.

Con l’ausilio di altre pattuglie della Squadra Mobile, giunte sul posto, è stato cinturato l’edificio di via Assoro e gli agenti hanno proceduto ad un’accurata perquisizione domiciliare, i cui esiti sono stati particolarmente significativi. Al termine delle operazioni infatti i poliziotti hanno effettuato del pregiudicato, volto noto agli agenti per precedenti specifici, ed il sequestro di un ingente quantitativo di droga di diverso tipo: sono stati, infatti, trovati e sequestrati quasi cinque chili di hashish, 300 grammi di cocaina, 20 grammi di crack, (da cui si sarebbero potute ricavare diverse migliaia di dosi), bilancini di precisione, materiale per il taglio ed il confezionamento e, circa, 3.500 euro in contanti.

I due acquirenti sono stati, invece, segnalati quali assuntori alla competente autorità amministrativa. Sono in corso ulteriori indagini per risalire all’origine ed alla destinazione dello stupefacente rinvenuto che, in ragione della sua considerevole quantità, sarebbe stato presumibilmente destinato non soltanto ai consumatori finali ma anche a spacciatori intermedi, potendo fruttare al dettaglio oltre 70.000 euro.

E sempre a Palermo, un altro market casalingo della droga è stato scoperto qualche settimana fa, dagli uomini della guardia di finanza, che hanno tratto in arresto un uomo di 49 anni per spaccio di droga. L'uomo residente nel quartiere Zisa, era già stato arrestato in passato e stava scontando la sua pena agli arresti domiciliari. I militari delle fiamme gialle hanno però scoperto che il pregiudicato aveva trasformato la sua abitazione in un vero e proprio supermarket della droga, dove spacciava ogni tipo di sostanza stupefacente con la collaborazione di un complice, un uomo di nazionalità tunisina, anche lui finito in manette.