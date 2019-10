"Non fare lo sbirro": la iena La Vardera presa a calci e pugni

Percepivano il reddito di cittadinanza, ma lavoravano in nero in un negozio che affitta le bici ai turisti in pieno centro a Palermo. A svelare la truffa la trasmissione Le Iene di Mediaset che, con il suo inviato Ismaele La Vardera. La iena di origine siciliane è andato a chiedere spiegazione ai due "furbetti". E per risposta, i due, ormai mesi alle strette, hanno aggredito sia la iena Ismaele La Vardera con calci e pugni e preso a colpi di microfono l'operatore mediaset mandandolo in ospedale con un trauma cranico e una prognosi di 5 giorni.

Da quando è attivo il reddito di cittadinanza sono tantissimi i furbetti che si sono ingegnati per ottenere l'assegno mensile. In questo caso i due furbetti si chiamano Giuseppe e Fabio. Giuseppe al telefono alla iena aveva detto di essere disoccupato e di percepire un assegno mensile di 500 euro. Mentre Fabio di soldi ne prendeva 638 euro. Ma in realtà Fabio un lavoro ce l'ha. Come sembrerebbe averlo lo stesso Giuseppe, incontrato dalla iena proprio nel negozio che affitta bici ai turisti. Anche Fabio si trova lì. Ma lui nega tutto. Mentre Giuseppe dice che si trova lì non per lavorare, ma per la sua passione per le bici e da una mano nel tempo libero. A questo punto però, gli animi si sono surriscaldati. Fabio aggredisce prima verbalmente la iena e minaccia di prenderlo a schiaffi: "Sei qui per rovinare la gente o per fare il cornuto e sbirro?", gli domanda. A quel punto parte la furia dell'uomo che si scaglia sull'operatore e lo colpisce con il microfono che era riuscito a strappare a La Vardera. Poi si dirige proprio verso la iena e gli assesta tre schiaffi in rapida sequenza e un calcio nelle parti basse. Ora alle forze dell'ordine il compito di fare chiarezza su questa brutta storia. Ismaele La Vardera non è nuovo a episodi simili.