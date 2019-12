Gli sparano alla gamba e muore dissanguato in ospedale: ucciso un muratore

Omicidio nella notte nel quartiere Cep di Palermo dove è stato ucciso a colpi di pistola un carpentiere, Francesco Paolo Lombardino, di 47 anni. Ad allertare la Polizia è stato direttamente l'ospedale Vincenzo Cervello, dove l'uomo è giunto in gravissime condizioni intorno alle tre di notte accompagnato dai parenti.

I familiari dell'uomo, ascoltati dalla Squadra mobile di Palermo, hanno raccontato che l'uomo, intorno alle tre di notte, sarebbe sceso da casa per controllare la propria auto. Una volta giù sarebbe stato raggiunto da un proiettile all'inguine sparato da uno o più uomini.

L'agguato è avvenuto ieri sera in strada, in via Zumbo nel quartiere Cep, periferia nord della città. L'uomo è stato soccorso dai parenti che lo hanno portato al vicino ospedale Cervello, ma è morto dissanguato nella notte. Sul caso indagano gli agenti della Squadra mobile. Di sicuro il racconto dei parenti non convince gli inquirenti che dall'alba di oggi stanno sentendo vicini e parenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.