Palermo, arrestati venti trafficanti internazionali di droga

Sono venti gli arresti eseguiti dalla squadra mobile di Palermo all’alba di oggi nei confronti di trafficanti di droga che svolgevano la loro attività criminosa a livello internazionale. Un’operazione chiamata “Green Finger” che ha permesso di smantellare contestualmente due distinte organizzazioni criminali che intrattenevano rapporti con l’Argentina e con il Marocco.

Palermo era il cuore nevralgico nello smistamento della droga. Le indagini sono iniziate nel 2015 e sono state indirizzate appunto a due consolidate organizzazioni criminali dedite al traffico di ingenti quantità di cocaina e hashish. In un caso gli investigatori hanno scoperto dei rapporti tra i componenti palermitani del clan e soggetti malavitosi dell’Argentina. Quindi, nello specifico, dall’Argentina partivano grosse quantità di cocaina che poi, dopo alcune tappe intermedie in Europa arrivavano a Palermo. In un altro caso era il Marocco il paese dal quale i grossi fornitori inviavano l’hashish. La sostanza stupefacente rimaneva poi in alcuni magazzini del nord Italia in attesa di essere acquistata dai palermitani. La droga comprata dalle organizzazioni palermitane veniva definita “un cavallo buono”, un messaggio in codice come emerge dalle intercettazioni.

Gli investigatori hanno sequestrato dunque più di 1000 chilogrammi di droga, 700 dei quali sono stati sequestrati in più fasi con l’arresto dei corrieri. Gli investigatori hanno sequestrato, sempre a Palermo, anche numerose coltivazioni cannabis. Tutti i componenti dei clan sono adesso in arresto con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico, anche internazionale, di stupefacenti. L’operazione condotta dalla squadra mobile di Palermo, su delega della Procura della Repubblica è stata possibile grazie alla collaborazione della polizia di altre città italiane.