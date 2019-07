Palermo, arrivate sei proposte per acquistare il club

Il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso del Palermo presentato dai rosanero contro Figc, Lega Serie B e Venezia riguardo la riforma e/o l'annullamento della delibera del Consiglio Federale del 12 luglio scorso di non concessione al club della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato di Serie B. Nello stesso procedimento è stato dichiarato inammissibile l'intervento del Foggia. Sono stati accolti, invece, i ricorsi del Bisceglie contro la mancata riammissione nel campionato di Serie C 2019-2020 e dell'Audace Cerignola contro l'esclusione dai ripescaggi in Lega Pro per la stagione.

Intanto a Palermo si pensa solo al prossimo futuro. Alle 20 in punto sono arrivate sei proposte per l'avviso pubblicato dall'amministrazione con lo scopo di individuare il soggetto idoneo a prendere il titolo sportivo e rilanciare il calcio a Palermo, dopo l'esclusione dal campionato di B dei rosanero. Si tratta di Palermo FBC 1900 di Sergio Di Napoli, la Hera Hora SrL di Dario Mirri e Di Tony Di Piazza. E ancora, Cuore Rosa Nero di Lucio Messina, che avrebbe indicato direttore sportivo Luca Toni e allenatore Beppe Iachini. La Holding Max di Giorgio Ferrero figlio del patron della Sampdoria Massimo. Palermo football Club che tra i soci ha anche il gruppo Alcoot. La Zurich Capital fund di Alfredo Maiolese.

La prima pec è arrivata alle 17.55 e l'ultima alle 19.43. Lo staff del Capo di Gabinetto adesso farà l le verifiche tecniche formali e poi inizierà la verifica dei contenuti.