Palermo, bimbo di 18 mesi ingerisce droga. "L'ha presa per strada"

A soli 18 mesi ingerisce droga e finisce in ospedale. Il fatto è successo ieri a Palermo dove il piccolo avrebbe ingerito o inalato hashish e cocaina, cadendo poi in un sonno profondo.

La mamma in un primo momento pensava che il piccolo avesse ancora necessità di riposare, ma poi ha capito che qualcosa non andava ed è corsa in ospedale, al pronto soccorso Buccheri La Ferla. Il bimbo è stato poi trasferito in rianimazione all’ospedale dei Bambini, dove gli accertamenti hanno rilevato la presenza delle sostanze stupefacenti.

Il bambino adesso sta meglio e le sue condizioni migliorano pian piano anche se i medici rimangono cauti nel pronunciarsi. Rimarrà comunque in ospedale sott’osservazione ancora per le prossime 48 ore.

Sulle dinamiche dell’accaduto indaga la polizia che ha interrogato i genitori. La coppia afferma che il bambino potrebbe aver raccolto in strada la droga, ma gli investigatori temono che le sostanze stupefacenti possano essere state usate dalla coppia e poi lasciate incustodite per casa. Da una prima perquisizione domiciliare non sarebbe stato trovato nulla.