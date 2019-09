Palermo, gambiano ruba al supermercato e aggredisce la polizia per non farsi arrestare

Ha prima rubato in un noto supermercato di Palermo, facendo buone dosi di scorta e poi si è imbattuto in uno scontro con la polizia intervenuta per acciuffarlo.

Protagonista della vicenda un cittadino gambiano di 19 anni che ha commesso il furto in un market di via Sampolo martedì pomeriggio. La notizia è trapelata soltanto oggi e la polizia ha raccontato la dinamica della vicenda. Il ragazzo, stando alla ricostruzione dei fatti, avrebbe quindi riempito lo zaino con diversi prodotti rubati e si sarebbe dato alla fuga facendosi largo tra i dipendenti dell’attività e le altre persone, noncurante di chi si potesse fare male.

Dal supermercato è stato lanciato, quindi, l'allarme alla polizia. Dopo il furto, il gambiano è scappato, ma poco dopo è stato bloccato da una pattuglia dei militari dell’esercito che si trovava in via Arimondi in un servizio inerente l’operazione “Strade Sicure”. Nel frattempo arrivano anche gli agenti delle sezione volanti per condurre il ragazzo in caserma. Qui è successo il pandemonio: il giovane per non entrare sulla macchina di servizio inizia a colpire gli agenti con calci e pugni feroci.

Una violenza inaudita che ha indotto dunque i poliziotti ad utilizzare gli strumenti di coercizione di cui sono dotati. Alcuni di loro hanno riportato delle ferite e la volante è stata danneggiata. Seppur in condizioni difficili, il giovane è stato portato in caserma e poi arrestato per i reati di minaccia e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e furto.