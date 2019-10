Palermo, morta una 46enne fuori da un locale: si indaga

La donna di 46 anni aveva trascorso la serata insieme ad una comitiva di amici, un sabato sera normale in un affollato locale di Palermo in zona San Lorenzo fulcro della movida notturna. La 46enne avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciata perdendo i sensi. Immediati i soccorsi; la polizia è arrivata insieme ad un'ambulanza ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La donna è morta nel locale senza possibilità di rianimazione.

La polizia, come si legge sul Palermo Today, sta indagando per capire cosa sia successo. Forse la donna soffriva di qualche patologia di cui gli amici non erano al corrente oppure qualcosa assunta all'interno del pub potrebbe averle fatto male. Nel locale c'è anche una piccola pista da ballo eoltre alla comitiva la polizia sta ascoltando tutti i possibili testimoni per capire le cause che hanno portato alla morte della 46enne. Nel frattempo il pm che si sta occupando delle indagini ha già predisposto l'autopsia sul corpo dopo l'ispezione cadaverica.