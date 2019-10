Palermo, prof riprende l’alunna e viene schiaffeggiato dalla madre

Questa mattina, venerdì 18 ottobre, a Palermo un docente è stato aggredito dalla famiglia di una sua alunna solo perché l’ha rimproverata. Madre, padre e nonna hanno fatto irruzione nella classe per prendere le difese della ragazza. Secondo quanto emerso, la mamma avrebbe anche dato uno schiaffo in pieno volto al prof di Storia e Geografia. Il fatto sarebbe avvenuto a Palermo, in una classe della Scuola Secondaria I grado G.A. Borgese di piazza Contardo Ferrini, al Villaggio Ruffini. A scatenare la reazione dei familiari della ragazza sarebbe stato un rimprovero a lei rivolto durante l’orario scolastico.

Il professore avrebbe chiesto alla studentessa di non disturbare la lezione e di non allontanarsi dalla classe senza essere stata autorizzata a farlo. La giovane si sarebbe opposta alla richiesta, portando il docente ad alzarsi e raggiungerla in corridoio, riaccompagnandola il classe prendendola per il braccio. Apriti cielo. A questo punto l’alunna avrebbe raccontato l’episodio in famiglia, scatenando le ire di mamma, papà e nonna.

La dirigente della struttura scolastica, Giusy Di Blasi, ha chiamato quindi le forze dell’ordine. Avrebbe anche dichiarato: “La scuola sta prendendo i provvedimenti necessari in merito alla vicenda e rifletteremo sulla possibilità o meno di presentare denuncia” . La lezione, dopo essere stata momentaneamente sospesa, è poi ripresa normalmente. Intanto è stato convocato un consiglio di classe eccezionale per valutare la posizione della ragazza. Non sarebbe la prima volta che la studentessa ha avuto dei comportamenti non idonei a scuola, collezionando diverse note sul registro.

