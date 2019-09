Palermo, scoperto laboratorio per produrre crack: in manette tre spacciatori

Gli agenti della polizia di Palermo hanno scoperto un giro di spaccio, messo su da tre uomini, nei pressi di Ballarò. A finire in manette sono stati un 40enne, un 19enne e un 27enne, tutti residenti a Palermo e coinvolti a vario titolo nel traffico di sostanze stupefacenti.

I poliziotti sono riusciti a scoprire e ad arrestare i tre pusher grazie ad una serie di appostamenti e pedinamenti, effettuati in via Nunzio Nasi, zona di Palermo dove appena pochi giorni fa è stato arrestato un giovane, sempre per spaccio per droga. Gli agenti, appostati in incognito, hanno sorpreso uno dei tre arrestati a consegnare della droga ad un acquirente, mentre un altro complice faceva da vedetta. Gli agenti hanno potuto poi appurare che gli spacciatori rimanevano a vendere in strada fino all'esaurimento delle dosi di droga, in seguito si recavano a fare rifornimento di sostanze presso un'abitazione dell'Albergheria, dove avevano messo su una vera e propria base di spaccio.

All'interno dell'appartamento era stato creato un laboratorio per produrre crack, attraverso la cottura della cocaina. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato nello stabile circa 6mila euro in contanti, 35 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento della droga. Tutti e tre i pusher coinvolti nel traffico illegale di stupefacenti sono stati arrestati, mentre gli assuntori sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa. Durante la perquisizione, inoltre, i poliziotti hanno trovato anche dieci dosi di cocaina nascoste nelle parti intime di uno dei tre pusher.

Segui già la pagina di Palermo de ilGiornale.it?