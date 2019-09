Palermo, il simulacro di padre Pio si inchina davanti la caserma dei carabinieri

La Statua di Padre Pio si inchina davanti la caserma dei carabinieri. È quanto accaduto ieri pomeriggio a Palermo nel quartiere dello Zen durante la processione in occasione dell’anniversario della morte del Santo.

Il simulacro che rappresenta il frate di Pietrelcina è stato fatto inchinare proprio davanti la caserma per lanciare il messaggio della legalità. Un bel gesto, un atto forte, nuovo, in contrapposizione con quanto accaduto in passato in altre città siciliane, ma anche del resto d’Italia, dove le statue rappresentati i Santi sono state fatte inchinare davanti le case dei boss mafiosi.

Un gesto voluto dall'associazione Padre Pio e dai fedeli che da circa 10 anni si occupano di organizzare la processione in ricordo di un Santo molto venerato in un quartiere difficile. Un gesto per dare un taglio netto al passato aprendo gli orizzonti alla legalità e, il simbolo che poteva rappresentarla in quel quartiere era proprio la caserma. Vicinanza quindi alle forze dell’ordine e un chiaro segno di collaborazione alla loro attività sul territorio.

"Un gesto semplice, ma profondo per una comunità, per un quartiere delicato che vuole sottolineare un'inversione culturale. Per i carabinieri, da sempre vicini alla gente comune, un seme che sta germogliando” . Sono queste le parole dichiarate in un una nota dal comandante provinciale dei carabinieri di Palermo Arturo Guarino.

Un Plauso è giunto anche dal sindaco Leoluca Orlando, che ha apprezzato la decisione dell’associazione e ha raggiunto telefonicamente il parroco del quartiere manifestandogli sostegno per la sua attività quotidiana diretta ad educare la nuova generazione alla legalità.

Una nuova pagina di storia assolutamente positiva quella scritta ieri nel capoluogo siciliano che lascia ben sperare in altri gesti emulativi e manifestazioni pratiche di legalità.