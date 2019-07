Palermo, stupro di gruppo su 15enne: tre giovani in arresto

Arrestati tre 19enni a Palermo con l'accusa di stupro su una ragazza di 15 anni. La violenza sessuale di gruppo risale al novembre scorso quando la minorenne ha presentato la denuncia che, a seguito delle indagini del pool della Procura di Palermo specializzato dei reati contro le fasce deboli, ha portato alle custodie cautelari per i tre presunti violentatori.

Da quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo, coordinati dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dai sostituti Giorgia Righi e Sergio Mistritta, lo stupro sarebbe legato al ricatto sessuale cominciato tra i banchi di scuola.

La ragazza lì conosce il suo persecutore, con cui si fidanza, come scrive la Repubblica. Lui le chiede uno scatto erotico e lei, incosapevole, decide di esaudire il desiderio del suo ragazzo mandadogli una foto in intimo. Il 19enne, allora, inizia a minacciarla di diffondere la foto compromettente, a meno che lei non si conceda in un rapporto sessuale nel parcheggio.

Le conversazioni in chat tra i due sono state acquisite come prove dagli inquirenti. È dopo aver consumato il rapporto in macchina che il ragazzo avrebbe chiamato altri due amici per unirsi alla violenza sessuale nei viali dell'ex manicomio di Palermo.