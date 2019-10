Palermo violenta: un'altra coppia di amici aggredita in pieno centro

Ora è vera emergenza. La scorsa notta l'ennesimo caso di aggressione ai danni di una coppia di amici in pieno centro a Palermo. E senza scopo di rapina, perché i due ragazzi aggrediti hanno raccontato alla polizia di avere con loro ancora chiavi di auto e portafogli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i giovani, poco prima di arrivare in via Amari, sono stati avvicinati da un ragazzo di corporatura robusta che ha iniziato a urlargli contro "siete stati voi". I due hanno capito subito che si trattava di una una provocazione. E improvvisamente è arrivato un altro giovane che ha iniziato a colpire i due ragazzi. Il preludio della follia.

I due aggressori si sono allontanati e sono ritornati con altri 4 ragazzi. Un branco vero e proprio che copriva i due aggressori e assisteva alla furia dei due che hanno scaricato sulla coppia di amici calci e pugni. È stato provvidenziale l'intervento di un passante che ha cercato di fermare l'aggressione e ha consentito alla giovane coppia di fuggire in direzione del cantiere dell'anello ferroviario. Qui i due hanno incontrato un addetto alla sicurezza che ha allertato la polizia e i soccorsi.

Sul posto tre volanti della polizia e un'ambulanza del 118. Per i due, a parte lo choc, vari ematomi, qualche bernoccolo e dei graffi. Nulla di serio. Ma rimane la gravità dell'episodio e soprattutto torna l'incubo delle aggressioni senza senso in città. Qualche giorno fa un altro episodio in piazza Don Luigi Sturzo. A finire sotto una raffica di calci e pugni due ragazzi di 20 e 23 anni. Il loro racconto era molto simile a quello accaduto nei pressi del porto. E negli stessi giorni un’altra coppia ha dovuto richiedere l’intervento della polizia dalle parti di piazza Rivoluzione, ma quella volta gli aggressori erano arrivati alle 5 del mattino a bordo di una Fiat 500 e si erano scagliati con calci e pugni contro un 29enne e una 32enne.